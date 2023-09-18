”Наше золотое правило – спасти людей”: чрезвычайники откровенно рассказали о своей службе

Именно они выезжают на места атак. Именно они после деоккупации украинских населенных пунктов метр за метром разминируют усеянную вражескими снарядами и растяжками землю. Они работают круглосуточно в максимально опасных условиях, а их дело невозможно переоценить. Все это о спасателях.

За плечами этих титанов десятки тысяч спасенных жизней, а еще невероятное бремя за каждого убитого российскими террористами человека. Полтора года полномасштабной войны не только коренным образом изменили их работу, но и дали новый, хотя и страшный опыт. С начала полномасштабного вторжения 80 из них отдали жизнь, спасая других. Еще почти 300 получили ранения. Без устали, без страха, с холодным умом они ежедневно на своем поле боя приближают нашу победу.

— Золотое правило – это спасение людей. Спасенная жизнь – это самая большая награда, – отмечает сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Игорь Тарасенко.

10 лет жизни Игорь посвятил делу спасения жизней. Стрессом и эмоциями научился овладевать. Единственное, что до сих пор заставляет дрожать его стальной голос – это рассказы об убитых российскими ракетами коллегах. Вместе с коллегой Денисом пережили самый страшный для каждого днепрянина день. Тогда российская Х-22 уничтожила два подъезда многоэтажки на жилом массиве Победа. Денис занимался координацией действий, а еще – доставал людей с самых высоких этажей по конструкциям, которые могли обрушиться в любой момент.

За плечами Дениса более 25 выездов на ликвидации последствий российских ракетных атак. Мужчина говорит, что полтора года войны дали ему опыта больше, чем 10 лет службы, но страшной ценой.

— Я грубо скажу, но лучше погибну я и спасу 5 человек, чем погибнут 5, а я останусь живым, – говорит сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Денис Михеев.

Малейшая ошибка может стоить жизни. Тем более – для сапера. Николаевская область – одна из самых заминированных в Украине. Цифры шокируют – 30% региона, а это потенциально 754 тыс. га, до сих пор усеяны российскими снарядами, растяжками и минами. Враг методично минировал все, что видел: поля, дороги, постройки и даже детские игрушки.

— Труднее всего, наверное, заходить сразу на деоккупированные территории, когда еще никто там не был. Мы работали на линии электропередач, и рядом с нами подорвался гражданский на противопехотных минах – он пошел в подвал, подвал был заминирован, – рассказывает начальник отделения пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Александр Антко.

Разминированием сейчас занимаются 10 пиротехнических групп – это более полусотни человек. Помогают коллеги из Киевской и Ровенской областей. Сейчас самая большая опасность – это трава, скрывающая мины. Спасает современная техника. Чтобы управлять ею, специалисты учились полтора месяца в Хорватии.

В сверхсложных условиях работают не только на земле. 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В тот же день группа черкасских спасателей отправилась в Херсонскую область. Уровень воды тогда стремительно поднялся, моментально достиг второго этажа многоэтажек, рассказывают водолазы. Ежедневно спасали десять человек. И это при том, что с левого берега Херсонщины россияне регулярно атаковали с артиллерии и реактивных систем залпового огня любые спасательные миссии. Несмотря на все, помогали и животным. Неделю спасатели буквально не выходили из воды.

Сильные и несокрушимые, ни секунды не пожалевшие, что выбрали именно такую профессию – спасать людей. Они героически держат свой фронт.

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