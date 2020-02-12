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Факты / Видео / Украина

Срезали отбойник вместо ремонта: когда отремонтируют дорогу Николаев-Херсон

Бермудский треугольник на дороге под Николаевом. Дорожники не восстановили отбойники, разделяющие полосы движения, и не установили знаки предупреждения.

За полгода – пять аварий. В последней погибла женщина. Машина просто нанизалась на незакрепленную металлическую конструкцию.

Исправляют ли дорожники опасный путь смотрите в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за поисков танка времен Второй мировой село на Черкасщине осталось без дороги.

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