Срезали отбойник вместо ремонта: когда отремонтируют дорогу Николаев-Херсон
Бермудский треугольник на дороге под Николаевом. Дорожники не восстановили отбойники, разделяющие полосы движения, и не установили знаки предупреждения.
За полгода – пять аварий. В последней погибла женщина. Машина просто нанизалась на незакрепленную металлическую конструкцию.
Исправляют ли дорожники опасный путь смотрите в сюжете Елены Горячевой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за поисков танка времен Второй мировой село на Черкасщине осталось без дороги.
2020-02-12Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.