Срезали отбойник вместо ремонта: когда отремонтируют дорогу Николаев-Херсон

Бермудский треугольник на дороге под Николаевом. Дорожники не восстановили отбойники, разделяющие полосы движения, и не установили знаки предупреждения.

За полгода – пять аварий. В последней погибла женщина. Машина просто нанизалась на незакрепленную металлическую конструкцию.

Исправляют ли дорожники опасный путь смотрите в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за поисков танка времен Второй мировой село на Черкасщине осталось без дороги.

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