Зрізали відбійник замість ремонту: коли полагодять дорогу Миколаїв-Херсон

Бермудський трикутник на дорозі під Миколаєвом. Дорожники не поновили відбійники, що розділяють смуги руху, і не встановили знаки попередження.

За півроку – п’ять аварій. В останній загинула жінка. Машина просто нанизалася на незакріплену металеву конструкцію.

Чи виправляють дорожники небезпечних шлях дивіться у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як через пошуки танку часів Другої світової село на Черкащині залишилось без дороги.

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