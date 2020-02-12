Зрізали відбійник замість ремонту: коли полагодять дорогу Миколаїв-Херсон
Бермудський трикутник на дорозі під Миколаєвом. Дорожники не поновили відбійники, що розділяють смуги руху, і не встановили знаки попередження.
За півроку – п’ять аварій. В останній загинула жінка. Машина просто нанизалася на незакріплену металеву конструкцію.
Чи виправляють дорожники небезпечних шлях дивіться у сюжеті Олени Горячевої.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як через пошуки танку часів Другої світової село на Черкащині залишилось без дороги.
2020-02-12Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.