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ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Стрела-10 – зенитно-ракетный комплекс, находящийся на вооружении в ВСУ. Принцип его действия прост. Находясь в боевом режиме, оператор готовит к запуску ракеты, захватывает цель и непосредственно нажимает пуск.

Штатно у Стрелы четыре ракеты сверху и четыре ракеты дополнительного боекомплекта. Но на некоторых ЗРК бойцы ВСУ уменьшили и переместили две ракеты сверху и две снизу.

Как отмечают военные, сейчас у врага наблюдается большое количество беспилотников типа Ланцет, и они при попадании в ЗРК могут нанести много вреда.

Вот поэтому дополнительный боекомплект находится в багажнике — дабы уберечь его. К тому же, оператору легче управлять облегченной машиной.

Война в Украине
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