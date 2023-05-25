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ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Стріла-10 – зенітно-ракетний комплекс, який знаходиться на озброєнні в ЗСУ. Принцип його дії простий. Знаходячись у бойовому режимі, оператор готує до запуску ракети, захоплює ціль і, безпосередньо, натискає пуск.

Штатно у Стріли чотири ракети зверху і чотири ракети додаткового боєкомплекту. Але на деяких ЗРК бійці ЗСУ зменшили і зробили дві ракети зверху і дві знизу.

Як зазначають військові, зараз у ворога спостерігається велика кількість безпілотників типу Ланцет, і вони при влучанні у ЗРК можуть наробити багато шкоди.

Саме тому додатковий боєкомплект знаходиться в багажнику – аби вберегти його. До того ж, операторові легше керувати полегшеною машиною.

Війна в Україні
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