Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Удобство за 50 млн грн. На Волыни построили районный суд по стандартам ЕС

На Волыни построили новый районный суд, оборудованный по последнему слову техники и с соблюдением европейских стандартов.

Еще недавно, судьи и посетители теснились в маленьких комнатках, ведь дела рассматривали в кабинетах, где места на всех не хватало, ненадлежащим способом удерживали и подозреваемых в преступлениях.

Смотрите: Квартиры снова заливает дождем: в Николаеве прекратили ремонт дома

Но теперь правосудия оказывать согласно всех требований закона прежде всего для людей. Новое помещение отремонтировали за год, стоило это почти 50 млн грн.

Дела рассматривали непосредственно в кабинетах, потому что в помещении на четырех судей только один зал для слушаний.

Самому зданию 80 лет, никакие ремонты и достройки не помогали. Узкие коридоры, тесные кабинеты, все удобства – на улице.

Но теперь правосудия вершить в новом современном здании, где есть 4 зала судебных заседаний, комнаты свидетелей, адвокатов, прокуроров, бокс для заезда конвойного автомобиля и даже детская комната.

Также создали надлежащие условия для людей с инвалидностью, теперь даже камеры для подозреваемых поражают удобством.

Суд оборудован современной пропускной системой, камерами наблюдения, видео и аудиофиксации.

В этом году новоселье справит еще один суд в Украине. 8 помещений планируют открыть уже в начале следующего года.

Напомним, в Харькове всего в трех километрах от центра рассыпается двухэтажка.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В США родители заморили годовалого сына веганской диетой
Суд отпустил Пашинского под домашний арест
Развращал трехлетнюю дочь: в Киеве педофила приговорили к 6 годам тюрьмы
Гостиный двор на грани разрушения. Кто спасет историческое здание.
Имеет влечение к детям, но в тюрьме сидеть не хочет: в Здолбунове педофил обжаловал приговор суда
Законы 16 января: суд закрыл дело против Ефремова
ФИФА подала иск против Блаттера и Платини
Суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка