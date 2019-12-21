Удобство за 50 млн грн. На Волыни построили районный суд по стандартам ЕС

На Волыни построили новый районный суд, оборудованный по последнему слову техники и с соблюдением европейских стандартов.

Еще недавно, судьи и посетители теснились в маленьких комнатках, ведь дела рассматривали в кабинетах, где места на всех не хватало, ненадлежащим способом удерживали и подозреваемых в преступлениях.

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Но теперь правосудия оказывать согласно всех требований закона прежде всего для людей. Новое помещение отремонтировали за год, стоило это почти 50 млн грн.

Дела рассматривали непосредственно в кабинетах, потому что в помещении на четырех судей только один зал для слушаний.

Самому зданию 80 лет, никакие ремонты и достройки не помогали. Узкие коридоры, тесные кабинеты, все удобства – на улице.

Но теперь правосудия вершить в новом современном здании, где есть 4 зала судебных заседаний, комнаты свидетелей, адвокатов, прокуроров, бокс для заезда конвойного автомобиля и даже детская комната.

Также создали надлежащие условия для людей с инвалидностью, теперь даже камеры для подозреваемых поражают удобством.

Суд оборудован современной пропускной системой, камерами наблюдения, видео и аудиофиксации.

В этом году новоселье справит еще один суд в Украине. 8 помещений планируют открыть уже в начале следующего года.

Напомним, в Харькове всего в трех километрах от центра рассыпается двухэтажка.

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