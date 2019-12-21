Зручність за 50 млн грн. На Волині збудували районний суд за стандартами ЄС

На Волині збудували новий районний суд, який обладнаний за останнім словом техніки та з дотриманням європейських стандартів.

Ще донедавна, судді і відвідувачі тіснилися в маленьких кімнатках, адже справи розглядали в кабінетах, де місця на усіх не вистачало, неналежно утримували і підозрюваних у злочинах.

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Та тепер правосуддя чинитимуть згідно усіх вимог закону насамперед для людей. Нове приміщення відремонтували за рік, коштувало це майже 50 млн грн.

Справи розглядали безпосередньо в кабінетах, бо в приміщенні на чотирьох суддів лише одна зала для слухань.

Самій будівлі 80 років, жодні ремонти та добудови не допомагали. Вузенькі коридори, тісні кабінети, усі зручності – на вулиці.

Але тепер правосуддя вершитимуть у новому сучасному приміщенні, де є 4 зали судових засідань, кімнати свідків, адвокатів, прокурорів, бокс для заїзду конвойного автомобіля і навіть дитяча кімната.

Також створили належні умови для людей з інвалідністю, тепер навіть камери для підозрюваних вражають зручністю.

Суд обладнаний сучасною пропускною системою, камерами спостереження, відео і аудіофіксацією.

Цього року новосілля справить ще один суд в Україні. 8 приміщень планують відкрити вже на початку наступного року.

Нагадаємо, у Харкові всього за три кілометри від центру розсипається двоповерхівка.

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