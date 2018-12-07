Оползень и подмыв почвы: село в Одесской области разрушается на глазах

Трещины в стенах, постоянные ремонты и угроза смещения. В Одесской области село Будячки сползает вниз. Чтобы уберечь свое жилье, люди вынуждены по несколько раз в год укреплять дома.

Аварийных зданий в небольшом селе – более двадцати. Люди спасаются, как могут, но боятся, что могут потерять все. Большинство жителей – пенсионеры. Денег на постоянные ремонты у них нет.

Местные в своей беде обвиняют заброшенный карьер на окраине села. Здесь несколько лет назад незаконно добывали ракушечник. По подсчетам активистов, отсюда вывезли почти 40 тыс. тонн камня. Жители жалуются – разрешение на работы дал председатель.

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В пострадавшее село приехали депутаты райадминистрации. Некоторым пострадавшим предложили выделить землю, чтобы там построить новый дом. Но денег на строительство нет. Никаких официальных компенсаций людям не дали. Сельский голова Сергей Бурлаченко все обвинения отвергает, но официально комментировать отказывается.

Кто виноват – ищут правоохранители, правда следователи пока тоже ничего не комментируют. Зато жители ждут геологическую экспертизу, которая может определить причину оползней и подмыва почвы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, в Бразилии произошел оползень, много погибших.

Опубликовано Декабрь, 07 в 17:41



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