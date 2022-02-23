Зубные протезы дедушки и $500: история успеха Валерии Гуземы

Золотые зубные протезы дедушки и $500 – именно такой стартовый капитал в 2016 году имела Валерия Гузема, когда открывала собственный ювелирный салон. В настоящее время ее бренд Guzema Fine Jewelry выпустил более 40 коллекций и имеет коллаборации с известными звездами шоу-бизнеса.

Украшения украинки знают по всей Украине и далеко за ее пределами. Как 30-летней владелице бренда Валерии Гуземе удалось сделать из пристрастия к украшениям дело своей жизни — далее в материале.

Валерия Гузема родилась в семье юриста и математика. Переехав в Киев, выучилась на филолога, работала журналисткой. Вдруг решила стать ювелиром. В 2016 году выпустила свою первую коллекцию. В прошлом году ее успех отметил рейтинг Forbes 30 до 30.

— Впервые, когда у меня что-то покупали, говорили – А где вы все это делаете? Это Италия или Франция? Я говорила, что нет! Я так гордо говорила. Говорю – Нет, это в Украине! — вспоминает дизайнер.

На старт ювелирного бизнеса девушке потребовались $2 тыс. Сэкономила $500, остальное пришлось искать.

— Это очень смешная история, но это были дедушкины золотые зубы, которые мама достала из бабушкиного ящика! И вот именно на эти деньги я сделала свою первую коллекцию, – рассказала Гузема.

Впрочем, тогда украшения Гуземы мир не увидели. Квартиру Валерии ограбили. Отняли и дебютные ювелирные изделия. Пришлось снова откладывать деньги.

Дизайнер сама снялась для каталога своих украшений, подруга помогла с Instagram. Первые заказы по Киеву развозила тоже сама.

— Я вообще не умею продавать. И я помню, что я сидела и у меня просто капля пота по спине, знаете, текла. Я так волновалась! Конечно, это для меня было очень сложно, это новый опыт, — вспоминает Валерия.

Все украшения Гуземы hand-made. Коллекции создает от двух месяцев до полугода. Главное – не только красота, но и удобство украшений.

— Могу просто сесть, помечтать и новая коллекция предстает прямо перед глазами. Я их тестирую обязательно, ношу, сплю в них, живу в них! Понимаю, как они на мне сидят – комфортны или не комфортны, — призналась дизайнер.

Бизнес, начавшийся со страсти к украшениям, стал делом жизни. В настоящее время в команде Валерии 60 сотрудников. У бренда уже более 40 коллекций.

В 2021 году Гузема представила собственный благотворительный фонд Guzema Foundation. Собрали более полумиллиона гривен на медоборудование для Черниговской детской больницы. У Валерии не один благотворительный проект с украинскими звездами.

— Мы сделали уже два благотворительных проекта. Кстати, спасли 120 детей. Я прям очень-очень горжусь этим проектом и благодарю каждого, кто нас поддерживает, — отметила Валерия.

Сейчас она мечтает, чтобы бренд Guzema Fine Jewelry знали во всем мире.

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