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Зубні протези дідуся та $500: історія успіху Валерії Гуземи

Катерина Рудешко Журналістка Факти ICTV

Золоті зубні протези дідуся та $500 – саме такий стартовий капітал у 2016 році мала Валерія Гузема, коли відкривала власний ювелірний салон. Нині її бренд Guzema Fine Jewelry випустив понад 40 колекцій та має колоборації з відомими зірками шоу-бізнесу.

Прикраси українки знають по всій Україні та далеко за її межами. Як 30-річній власниці бренда Валерії Гуземі вдалося зробити із пристрасті до прикрас справу свого життя  – далі в матеріалі.

Валерія Гузема народилася в сім’ї юриста і математика. Переїхавши до Києва, вивчилась на філолога, працювала журналісткою. Аж раптом вирішила стати ювеліром. У 2016 році випустила свою першу колекцію. Торік її успіх відзначив рейтинг Forbes 30 до 30.

– Вперше, коли у мене щось купували, казали – А де ви все це робите?  Це Італія чи Франція? Я казала, що ні! Я так гордо це казала. Кажу – Ні, це в Україні! – згадує дизайнерка.

На старт ювелірного бізнесу дівчині потрібні були $2 тис. Заощадила $500, решту – довелось шукати.

– Це дуже смішна історія, але це були дідусеві золоті зуби, які мама дістала з бабусевої скриньки! І от саме на ці гроші я зробила свою першу колекцію, – розповіла Гузема.

Втім, тоді прикраси Гуземи світ не побачили. Квартиру Валерії пограбували. Забрали і дебютні ювелірні вироби. Довелося знову відкладати гроші.

Дизайнерка сама знялася для каталогу своїх прикрас, подруга допомогла з Instagram. Перші замовлення Києвом розвозила теж сама.

– Я взагалі не вмію продавати. І я пам’ятаю, що я сиділа і в мене просто крапля поту по спині, знаєте, йшла. Я так хвилювалась! Звичайно це для мене було дуже складно, це новий досвід, – згадує Валерія.

Усі прикраси Гуземи hand-made. Колекції створює від двох місяців до пів року. Головне – не лише краса, а й зручність прикрас.

– Можу просто сісти, помріяти і нова колекція з’являється просто перед очима. Я їх тестую обов’язково, ношу, сплю в них, живу в них! Розумію, як вони на мені сидять – чи комфортні чи не комфортні, – зізналася дизайнерка.

Бізнес, який розпочався з пристрасті до прикрас, став справою життя. Нині в команді Валерії 60 співробітників. У бренда вже понад 40 колекцій.

У 2021 році Гузема презентувала власний благодійний фонд Guzema Foundation. Зібрали понад пів мільйона гривень на медобладнання для Чернігівської дитячої лікарні. У Валерії не один благодійний проєкт з українськими зірками.

– Ми зробили вже два благодійні проекти. До речі, врятували 120 діточок. Я прям дуже-дуже пишаюсь цим проектом і дякую кожному, хто нас підтримав, – зазначила Валерія.

Нині вона мріє, аби бренд Guzema Fine Jewelry знали в усьому світі.

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