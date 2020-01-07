Откуда произошли украинские колядки: история рождественских песен

Первые колядки появились более две тысячи лет назад – еще во время язычества и прославляли рождение нового Солнца. Со временем тексты изменились, стали христианскими. Однако их идея сохраняется – пожелать больше достатка в новом году.

В советские времена рождественские песни запретили. Тогда их почти полностью потеряла Левобережная Украина. Традиция хорошо сохранились только на Западной Украине.

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Теперь коляда раздается все громче повсюду, хотя современная жизнь создает свои препятствия.

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