Откуда произошли украинские колядки: история рождественских песен
Первые колядки появились более две тысячи лет назад – еще во время язычества и прославляли рождение нового Солнца. Со временем тексты изменились, стали христианскими. Однако их идея сохраняется – пожелать больше достатка в новом году.
В советские времена рождественские песни запретили. Тогда их почти полностью потеряла Левобережная Украина. Традиция хорошо сохранились только на Западной Украине.
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Теперь коляда раздается все громче повсюду, хотя современная жизнь создает свои препятствия.
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