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Звідки походять українські колядки: історія сучасних різдвяних пісень

Перші колядки з’явилися більш дві тисячі років тому – ще під час язичництва і прославляли народження нового Сонця. Згодом тексти змінилися, стали християнськими. Однак їхня ідея зберігається – побажати більше достатку в новому році.

У радянські часи різдвяні пісні заборонили. Тоді їх майже повністю втратила Лівобережна Україна. Традиція добре збереглися тільки на Західній Україні.

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Тепер коляда лунає дедалі голосніше всюди, хоча сучасне життя створює свої перешкоди.

Більше на цю тему – на каналі Фактів ICTV на YouTube.

Різдво – не єдине зимове свято. Повний календар свят на січень 2020 підготували Факти ICTV.

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