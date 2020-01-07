Звідки походять українські колядки: історія сучасних різдвяних пісень

Перші колядки з’явилися більш дві тисячі років тому – ще під час язичництва і прославляли народження нового Сонця. Згодом тексти змінилися, стали християнськими. Однак їхня ідея зберігається – побажати більше достатку в новому році.

У радянські часи різдвяні пісні заборонили. Тоді їх майже повністю втратила Лівобережна Україна. Традиція добре збереглися тільки на Західній Україні.

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Тепер коляда лунає дедалі голосніше всюди, хоча сучасне життя створює свої перешкоди.

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