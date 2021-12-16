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Зимний уют. В Киеве открылась выставка Тараса Трындыка

Елена Баранова Видеоредактор

Декабрьская обыденность – это совсем не об этих работах. Украинский художник Тарас Трындык представил свое аутентичное видение зимнего уюта. В сердце столицы Бюро живописи, графики и скульптуры Ля Бюро открылась персональная выставка мастера.

— Можно проследить определенную зернистость, такие пластические движения кисточки создают сплошную размытость фона по экспозиции. Однако эмоционально работы очень чистые и очень четкие коммуникируют определенную эмоцию.

На всех холстах – пейзажи исключительно украинские в философско-эстетическом мироощущении. Как говорит сам художник — “живопись эмоциональной чистоты”. Об атмосферности, широтах, свете и красках. Чтобы созерцать и ощущать спокойствие и магию величественного пространства.

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