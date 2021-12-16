Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху

Зимовий затишок. У Києві відкрилася виставка Тараса Триндика

Олена Баранова Відеоредактор

Груднева буденність – це зовсім не про ці роботи. Український художник Тарас Триндик представив своє автентичне бачення зимового затишку. У серці столиці в Бюро живопису, графіки та скульптури Ля Бюро відкрилася персональна виставка майстра.

– Можна прослідкувати певну зернистість, такі пластичні рухи пензлика що створюють суцільну розмитість фона по експозиції. Проте емоційно роботи дуже чисті і дуже чітку комунікують певну емоцію.

На всіх полотнах – пейзажі виключно українські у філософсько-естетичному світовідчутті. Як каже сам митець – “живопис емоційної чистоти“. Про атмосферність, широти, світло та барви. Аби споглядати та відчувати спокій та магію величного простору.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто та як просуває етичне та відповідальне ведення бізнесу в Україні
Хто та як просуває етичне та відповідальне ведення бізнесу в Україні
Яких елементів не вистачає людині: health-tech платформа моніторингу самопочуття в Україні
Яких елементів не вистачає людині: health-tech платформа моніторингу самопочуття в Україні
Компанія Інтергал-Буд стала володарем головної будівельної премії України – IBUILD
Компанія Інтергал-Буд стала володарем головної будівельної премії України – IBUILD
Легенда української музики: національні хіти Назарія Яремчука
Легенда української музики: національні хіти Назарія Яремчука
Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal
Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal
Реформи містобудування: про що говорили за круглим столом забудовники
Реформи містобудування: про що говорили за круглим столом забудовники
Де зробити тест на коронавірус
Де зробити тест на коронавірус
Діалог влади та забудовників: головні теми Building&Construction Форум
Діалог влади та забудовників: головні теми Building&Construction Форум
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка