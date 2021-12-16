Зимовий затишок. У Києві відкрилася виставка Тараса Триндика

Груднева буденність – це зовсім не про ці роботи. Український художник Тарас Триндик представив своє автентичне бачення зимового затишку. У серці столиці в Бюро живопису, графіки та скульптури Ля Бюро відкрилася персональна виставка майстра.

– Можна прослідкувати певну зернистість, такі пластичні рухи пензлика що створюють суцільну розмитість фона по експозиції. Проте емоційно роботи дуже чисті і дуже чітку комунікують певну емоцію.

На всіх полотнах – пейзажі виключно українські у філософсько-естетичному світовідчутті. Як каже сам митець – “живопис емоційної чистоти“. Про атмосферність, широти, світло та барви. Аби споглядати та відчувати спокій та магію величного простору.

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