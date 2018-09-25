Наречена померла на дівич-вечорі, катаючись у причепі трактора

В Австрії 26-річна Ясмін Шварнтхорер померла на власному дівич-вечорі, катаючись з подругами в причепі, який був прикріплений до трактора. На повороті він врізався в кам’яну стіну.

Про це пише Mirror.

Дівчина була оперативно доставлена в лікарню, де їй зробили операцію. Однак через кілька днів вона померла.

Відомо, що керував трактором 25-річний брат нареченої Патрік. Причиною трагедії став невдалий маневр, внаслідок якого трактор перекинувся.

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В цілому в причепі перебувало 15 дівчат, з яких дві ще знаходяться в госпіталі, п’ять отримали серйозні травми, а сім – легкі забої.

До слова, у Росії зіткнулися вантажний потяг і тепловоз, у результаті чого зійшли з рейок кілька вагонів.