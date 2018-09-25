Авто практично розірвало. У ДТП на Тернопільщині загинули 3 людини

У Тернопільській області зіткнулися два автомобілі.
У Тернопільській області на автодорозі Доманово-Ковель-Черніці-Тереблече зіткнулися два авто, у результаті чого загинули 3 людини, повідомляє прес-служба ГУНП Тернопільської області.
– За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2106, 1960 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку Volkswagen Polo. В результаті удару водій ВАЗу та його двоє пасажирів – жінки 1964 та 1970 років народження, загинули на місці події, – йдеться у повідомленні.
Постраждалих доставили до лікарні. Причина ДТП встановлюється.
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До слова, в анексованому Криму на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь зіткнулися рейсовий автобус Setra і легковий автомобіль ВАЗ 2110.
Фото: прес-служба ГУНП Тернопільської області
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