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У Києві таксі влетіло у вантажівку. Загинув поліцейський, 2 постраждалих

У Голосіївському районі Києва в ДТП загинув співробітник поліції, який їхав у таксі на роботу.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За попередньою інформацією, водій таксі Renault не впорався з керуванням на слизькій дорозі і виїхав на смугу зустрічного руху, де потрапив під вантажівку ЗІЛ.

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В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці події. Ним виявився співробітник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.

Водія таксі відвезли в лікарню. Також госпіталізували жінку – пасажира вантажівки.

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У Києві таксі влетіло у вантажівку. Загинув поліцейський, 2 постраждалих / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули.

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