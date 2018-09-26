У Києві водій знепритомнів і розбив дві машини

25 вересня близько 20.30 на Набережному шосе біля моста Метро водій Honda Civic втратив свідомість і вилетів на зустрічну смугу.

Про це повідомляє прес-служба dtp.kiev.ua.

За словами поліцейських, водій автомобіля Honda Civic рухався по Набережному шосе в бік моста Метро. Під час руху чоловікові стало погано і він втратив свідомість. Некерована машина вилетіла на розділовий газон, а потім на зустрічну смугу. Після чого Honda зіткнулася з Renault Logan і Fiat Doblo.

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В результаті аварії водія Honda госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

У Civic і Renault Logan сильно пошкоджені передні частини, Fiat не отримав серйозних пошкоджень.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, швидка та слідчо-оперативна група.







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