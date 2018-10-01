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Стрілянина в Києві: поранено поліцейського, на місці знайдено труп

Поліція вввела оперативний план щодо розшуку та затримання зловмисника-втікача.

У поліції Києва повідомили подробиці нічної стрілянини, в результаті якої було поранено поліцейського, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що патрульні отримали виклик: невідомі особи увірвалися до приватного будинку з метою пограбування.

– Під час спроби затримання вони відкрили вогонь по правоохоронцям і застосували гранату. Поліцейські у відповідь також застосували табельну вогнепальну зброю, проте зловмисникам вдалося втекти, – розповів він.

Один поліцейський отримав вогнепальні поранення, його госпіталізували. Життю пораненого правоохоронця поки нічого не загрожує.

Під час огляду місця злочину поліцейські виявили мертвого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

– Ймовірно, убитий причетний до нападу на приватний будинок. Згодом ми будемо розуміти, з якої саме зброї його застрелено, – припустив Крищенко.

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Зараз діє спеціальний оперативний план для розшуку і затримання другого злочинця.

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Стрілянина в Києві: поранено поліцейського, на місці знайдено труп / 3 фотографии

– Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронних органів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, – підсумували в Нацполіціі.

Нагадаємо, в Києві чоловік влаштував стрілянину з власного балкона по дитячому майданчику.

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