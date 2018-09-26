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Схожий на розшукуваного педофіла: у Києві знайшли труп з відрізаними геніталіями

На Троєщині у Києві знайдено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті – йому відрізали геніталії.

убийство в киеве

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Особа жертви поки не встановлена, на вигляд чоловікові 45-50 років.

Читайте: У центрі Києва екстремал заліз на тролейбус і впав під колеса

– Але знайдений чоловік, за попередніми ознаками, схожий на розшукуваного педофіла, — йдеться в повідомленні.

Про подробиці інциденту поки не відомо, справою займається поліція.

До речі, на залізничному перегоні між станціями Дарниця та Київ-Дніпровська 25 вересня, близько 21.15, е лектричка на смерть збила чоловіка.

Фото: dreamstime.

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