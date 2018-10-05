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Розбив скло і фари: у Києві водій помстився маршрутнику

У Києві розлючений водій легковика розбив скло і фари маршрутного таксі, яке його “підрізало”.

Про це повідомляє Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Маршрутка №25 перетнула дорогу автомобілю сірого кольору. Водієві останнього авто це не сподобалося, він обігнав маршрутку і зайшов у неї на зупинці. Проїхавши до кінцевої, водії почав з’ясовувати стосунки.

– Водій легкового автомобіля вийшов і почав бити скло і фари автобуса. Зробивши свою справу, втік. Водій маршрутки викликав поліцію, – йдеться у повідомленні.

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До речі, у Дніпрі поліція зловила 61-річного пенсіонера, який ночами трощив автомобілі місцевих жителів.

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