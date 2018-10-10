На Гаїті стався землетрус, у результаті якого загинуло 17 осіб.
На Гаїті стався сильний землетрус у результаті якого постраждало понад 2,5 тис. будинків, загинуло 17 людей, повідомляє Reuters.
– Була підтверджена смерть ще двох людей, у результаті чого число загиблих досягло 17 осіб. 2280 будинків були пошкоджені і 168 зруйновані, – йдеться у повідомленні.
У населеному пункті Ті Пор-де-Пе через землетрус тріснула стіна в’язниці, що може привести до втечі ув’язнених.
Магнітуда землетрусу склала 5,9 балів.
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До слова, в Індонезії на острові Сулавесі, де стався потужний землетрус і цунамі, почалося виверження вулкана Сопутан.
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