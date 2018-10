Про це повідомляє Associated Press.

Підземні поштовхи магнітудою 7,8 і цунамі, за офіційними даними, забрали понад 1,2 тис. життів, проте це число ще зростає, констатують рятувальники і влада країни.

До всього цього на острові почалося виверження вулкана Сопутан.

Стовп попелу і диму піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів.

Вулкан Сопутан розташовується на північно-східному краю острова Сулавесі.

Влада ще не оголошувала евакуацію, проте підвищила рівень небезпеки прилеглих до вулкана районів.

Praying for the eruption on Mount Sapotan, North Sulawesi

May our brothers and sisters be given safety

Status (standby) level 3 #mountsoputan pic.twitter.com/dkWAZEUINq

— linaem (@cholinsM) 3 октября 2018 г.