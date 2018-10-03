В Індонезії на острові Сулавесі, де стався потужний землетрус і цунамі, почалося виверження вулкана Сопутан.

Про це повідомляє Associated Press.

Острів Сулавесі надзвичайно постраждав від подвійного удару стихії – землетрусу і цунамі, які накрили 28 вересня місцеві міста і села.

Підземні поштовхи магнітудою 7,8 і цунамі, за офіційними даними, забрали понад 1,2 тис. життів, проте це число ще зростає, констатують рятувальники і влада країни.

До всього цього на острові почалося виверження вулкана Сопутан.

Стовп попелу і диму піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів.

Вулкан Сопутан розташовується на північно-східному краю острова Сулавесі.

Влада ще не оголошувала евакуацію, проте підвищила рівень небезпеки прилеглих до вулкана районів.

Praying for the eruption on Mount Sapotan, North Sulawesi

May our brothers and sisters be given safety Status (standby) level 3 #mountsoputan pic.twitter.com/dkWAZEUINq — linaem (@cholinsM) 3 октября 2018 г.

Нагадаємо, як на Гаваях вулканічні “бомби” поранили 23 особи.

Фото: linaem