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Після цунамі та землетрусу: в Індонезії вивергається вулкан

В Індонезії на острові Сулавесі, де стався потужний землетрус і цунамі, почалося виверження вулкана Сопутан.

Про це повідомляє Associated Press.

Острів Сулавесі надзвичайно постраждав від подвійного удару стихії – землетрусу і цунамі, які накрили 28 вересня місцеві міста і села.

Підземні поштовхи магнітудою 7,8 і цунамі, за офіційними даними, забрали понад 1,2 тис. життів, проте це число ще зростає, констатують рятувальники і влада країни.

До всього цього на острові почалося виверження вулкана Сопутан.

Стовп попелу і диму піднявся на висоту близько 6 тисяч метрів.

Вулкан Сопутан розташовується на північно-східному краю острова Сулавесі.

Влада ще не оголошувала евакуацію, проте підвищила рівень небезпеки прилеглих до вулкана районів.

 

Нагадаємо, як на Гаваях вулканічні “бомби” поранили 23 особи.

Фото: /Twitter

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