PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Чернівцях дівчина попала в ДТП під час прямого ефіру в Instagram/

У Чернівцях дівчина попала в ДТП під час прямого ефіру в Instagram

На проспекті Незалежності в Чернівцях дівчина-водій в’їхала у джип під час прямої трансляції в Instagram.

Відео ДТП у прямому ефірі опублікувала спільнота СтопХам Буковина у Facebook.

Аварія сталася на проспекті Незалежності в Чернівцях.

На відео водій починає вести пряму трансляцію у соцмережі та закликає дівчину-пасажира, яку називає кумою, позувати на камеру.

Уже за кілька секунд чутно потужний звук удару.

Читайте: Під Києвом хлопець втратив руку у прямому ефірі

Після ДТП трансляція не припинилася, тож на відео чутно, як одна з дівчат запитує: “Кума, ти жива?” та намагається знайти телефон.

За попередніми даними, загиблих у результаті ДТП немає.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть ввести обов’язковий техогляд і тахографи. Ці та інші сюрпризи Мінінфраструктури готує для водіїв, аби знизити аварійність на дорогах.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка