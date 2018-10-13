На проспекті Незалежності в Чернівцях дівчина-водій в’їхала у джип під час прямої трансляції в Instagram.

Відео ДТП у прямому ефірі опублікувала спільнота СтопХам Буковина у Facebook.

Аварія сталася на проспекті Незалежності в Чернівцях.

На відео водій починає вести пряму трансляцію у соцмережі та закликає дівчину-пасажира, яку називає кумою, позувати на камеру.

Уже за кілька секунд чутно потужний звук удару.

Читайте: Під Києвом хлопець втратив руку у прямому ефірі

Після ДТП трансляція не припинилася, тож на відео чутно, як одна з дівчат запитує: “Кума, ти жива?” та намагається знайти телефон.

За попередніми даними, загиблих у результаті ДТП немає.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть ввести обов’язковий техогляд і тахографи. Ці та інші сюрпризи Мінінфраструктури готує для водіїв, аби знизити аварійність на дорогах.