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У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем і молотком

У Солом’янському районі столиці затримали неадекватного чоловіка, який на вулиці Пітерський ганявся за дітьми з ножем.

У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем

У його сумці поліцейські знайшли також молоток, мотузку і скотч, повідомляє у Facebook киянка Світлана Савченко – мама дівчинки, яку переслідував чоловік.

– На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем і молотком ганалося за дітьми, зокрема за моєю дочкою. Його зловили, а в сумці – ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей! – написала жінка.

Читайте: Схожий на розшукуваного педофіла: у Києві знайшли труп з відрізаними геніталіями

Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

Фото: Светлана Савченко/Facebook

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