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ДТП у Сербії: підірвали авто з батьком відомої ведучої

У Белграді у районі Вождовац вибухнув легковий автомобіль Volkswagen Golf IV, у якому їхав батько відомої сербської телеведучої Маріжани Мічич.

Про це повідомляє місцеве видання Vecernje novosti.

Як зазначається, вибух прогримів близько 13.30, після цього автомобіль спалахнув.

За даними видання, у автомобіль міг бути закладений вибуховий пристрій, який, імовірно, активували за допомогою пульта дистанційного керування.

Унаслідок вибуху постраждав 63-річний Небойша Мічіч, який отримав травму руки, а також ушкодження барабанних перетинок. Наразі чоловіка госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

Своєю чергою телеведуча заперечує, що автомобіль належав їй.


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До речі, у Києві маршрутка врізалася у тролейбус, постраждала дівчина.

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