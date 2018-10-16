У Белграді у районі Вождовац вибухнув легковий автомобіль Volkswagen Golf IV, у якому їхав батько відомої сербської телеведучої Маріжани Мічич.

Про це повідомляє місцеве видання Vecernje novosti.

Як зазначається, вибух прогримів близько 13.30, після цього автомобіль спалахнув.

За даними видання, у автомобіль міг бути закладений вибуховий пристрій, який, імовірно, активували за допомогою пульта дистанційного керування.

Унаслідок вибуху постраждав 63-річний Небойша Мічіч, який отримав травму руки, а також ушкодження барабанних перетинок. Наразі чоловіка госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

Своєю чергою телеведуча заперечує, що автомобіль належав їй.

До речі, у Києві маршрутка врізалася у тролейбус, постраждала дівчина.