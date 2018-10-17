У політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух. ЗМІ повідомляють про 10 загиблих і близько 50 постраждалих.

У Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух, пише ТАСС із посиланням на представника в екстрених службах.

За його словами, 10 людей загинули, ще близько 50 постраждали.

За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ.

Очевидці кажуть, вибух стався у їдальні – там вибиті вікна.

При цьому КримІнформ уточнює, що будівля коледжу не була газифікована.

За даними Республіканського Центру медицини катастроф, у лікарні доставлено 25 постраждалих.

Mash повідомляє, що вибух стався під час нападу на коледж. Підтвердження інформації з інших джерел немає.

Одна зі студенток технікуму стверджує, що прогримів не один, а кілька вибухів з інтервалом у декілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.

– Була серія вибухів – близько чотирьох – протягом п’яти хвилин, на першому-другому поверхах. На першому поверсі знаходиться їдальня. Також були чутні постріли, – сказала вона.

За даними Національного антитерористичного комітету (НАК), причиною вибуху в коледжі став підрив невстановленого вибухового пристрою.

Під завалами коледжу можуть перебувати люди. Є інформація про 15 зниклих, пише НТВ.











У Криму стався вибух у коледжі – є загиблі, десятки постраждалих / 6 фотографий

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На місці події працюють бригади швидкої медичної допомоги та фахівці МНС.

У мережі вже з’явилося перше відео з місця вибуху.

Днями в Києві стався вибух побутового газу на 8 поверсі багатоповерхового будинку.

Фото: Kerch.FM