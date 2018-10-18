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Калюжі крові і розбиті вікна: що діється у коледжі Керчі після теракту (18+)

У мережі показали, як зараз виглядає Керченський технологічний технікум (територія анексованого Криму), де відбулося масове вбивство.

У коледжі всюди кров, вікна розбиті, валяються порвані підручники. Одяг стрілка, який він кинув у туалеті, теж до цих пір ніхто не прибрав.

– Так виглядає керченський політех зараз. У понеділок там уже почнуться навчання – але в інших корпусах, – повідомляє Telegram-канал Mash.

Кадри можуть бути важкими для сприйняття 18+


Читайте: Останні метри перед терактом у Керчі – маршрут Владислава Рослякова

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі у Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.

Фото: Kerch.FM

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