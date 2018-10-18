У мережі показали, як зараз виглядає Керченський технологічний технікум (територія анексованого Криму), де відбулося масове вбивство.
У коледжі всюди кров, вікна розбиті, валяються порвані підручники. Одяг стрілка, який він кинув у туалеті, теж до цих пір ніхто не прибрав.
– Так виглядає керченський політех зараз. У понеділок там уже почнуться навчання – але в інших корпусах, – повідомляє Telegram-канал Mash.
Кадри можуть бути важкими для сприйняття 18+
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Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі у Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.
Фото: Kerch.FM
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