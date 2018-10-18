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Трагедія в Керчі: 21 загиблий, 44 постраждалих (ОНЛАЙН)

У політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.

Теракт у Керчі прогримів у політехнічному коледжі.

За даними НАК РФ, причиною вибуху в коледжі став підрив невстановленого вибухового пристрою.

Очевидці кажуть, прогриміло кілька вибухів з інтервалом у декілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.

Особу нападника встановлено. Ним виявився один з учнів Владислав Росляков, його знайшли застреленим у коледжі.

У Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденний траур.

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Трагедія в Керчі: 21 загиблий, 44 постраждалих (ОНЛАЙН) / 9 фотографий

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У мережі вже з’явилося перше відео з місця вибуху.

Факти ICTV дізналися, кому вигідний теракт у Керчі.

Фото: Kerch.FM

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