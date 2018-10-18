У політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.
Теракт у Керчі прогримів у політехнічному коледжі.
За даними НАК РФ, причиною вибуху в коледжі став підрив невстановленого вибухового пристрою.
Очевидці кажуть, прогриміло кілька вибухів з інтервалом у декілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.
Особу нападника встановлено. Ним виявився один з учнів Владислав Росляков, його знайшли застреленим у коледжі.
У Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденний траур.
Трагедія в Керчі: 21 загиблий, 44 постраждалих (ОНЛАЙН) / 9 фотографий
Читайте: Було важко спілкуватися: батько Рослякова розповів про характер сина
У мережі вже з’явилося перше відео з місця вибуху.
Факти ICTV дізналися, кому вигідний теракт у Керчі.
Фото: Kerch.FM
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+