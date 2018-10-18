Пасажир “замінував” потяг сполученням Миколаїв-Київ.

Начальник потяга розповів, що, за словами одного з пасажирів, у нього у сумці знаходиться вибуховий пристрій, повідомляє обласна поліція.

Потяг зупинили на станції Явкине у селі Добре Баштанського району та евакуювали близько 800 пасажирів.

– 36-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння затриманий співробітниками Баштанського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. У сумці чоловіка вибухівку не виявлено, – йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки перевірили також вагони та локомотив, але небезпечних предметів не виявлено.

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Дії “мінера” підпадають під ознаки ст. 259 Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно на столичному залізничному вокзалі з поїзда Київ-Маріуполь евакуювали 700 пасажирів через повідомлення про мінування.

Фото: Поліція Миколаївської області