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Пассажиров поезда Николаев-Киев эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажир “заминировал” поезд сообщением Николаев-Киев.

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Начальник поезда рассказал, что, по словам одного из пассажиров, у него в сумке находится взрывное устройство, сообщает областная полиция.

Поезд остановили на станции Явкино в селе Доброе Баштанского района и эвакуировали около 800 пассажиров.

– 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения задержан сотрудниками Баштанского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В сумке мужчины взрывчатки не обнаружено, – говорится в сообщении.

Взрывотехники проверили также вагоны и локомотив, но опасных предметов не обнаружено.

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Действия “минера” ​​подпадают под признаки ст. 259 Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, что наказывается штрафом от 50 до 100 не облагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, на столичном железнодорожном вокзале из поезда Киев-Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за сообщения о минировании.

Фото: Поліція Миколаївської області

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