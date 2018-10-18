У Краснодарському краї Росії розбився навчальний літак Л-39.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на міністерство оборони Росії.
За попередніми даними, близько 17.00 літак впав у воду під час тренувального польоту. На борту літака не було боєкомплекту.
Міноборони припускає, що причиною аварії стала технічна несправність.
На борту повітряного судна знаходилися два пілоти. Вони встигли катапультуватися під час аварії. Ніхто з них не постраждав.
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Нагадаємо, що у Вінницькій області 16 жовтня зазнав катастрофи літак Су-27. Обидва пілоти загинули.
ФОТО: УНИАН
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