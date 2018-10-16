У Мелітополі Запорізької області батько у шизофренічному приступі зарізав 9-річного сина.

– 16 жовтня близько 01.30 в одному з приватних будинків в Мелітополі у чоловіка 1984 року народження стався шизофренічний приступ. Він наніс декілька ножових поранень своєму сину, який в цей час спав. Після чого порізав себе, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Запорізькій області.

Врятувати життя 9-річному хлопчику лікарям не вдалось, від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла.

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Зловмиснику надана медична допомога, наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні під охороною.

Місцевий ресурс 0619 пише, що чоловік раніше працював дільничним. Зі своєю дружиною він розлучений. Також повідомляється, що чоловік зловживав наркотиками.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Винному загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові чоловік убив товариша по пляшці, а його м’ясо вирішив з’їсти.

Фото: Kanchana Wuttikrisakul | Dreamstime.com