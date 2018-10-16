PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Зарізав уві сні: на Запоріжжі батько вбив 9-річного сина/

Зарізав уві сні: на Запоріжжі батько вбив 9-річного сина

У Мелітополі Запорізької області батько у шизофренічному приступі зарізав 9-річного сина.

– 16 жовтня близько 01.30 в одному з приватних будинків в Мелітополі у чоловіка 1984 року народження стався шизофренічний приступ. Він наніс декілька ножових поранень своєму сину, який в цей час спав. Після чого порізав себе, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Запорізькій області.

Врятувати життя 9-річному хлопчику лікарям не вдалось, від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла.

Читайте: Двічі вдарив ножем і втік. Під Києвом чоловік напав на рідного брата

Зловмиснику надана медична допомога, наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні під охороною.

Місцевий ресурс 0619 пише, що чоловік раніше працював дільничним. Зі своєю дружиною він розлучений. Також повідомляється, що чоловік зловживав наркотиками.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Винному загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові чоловік убив товариша по пляшці, а його м’ясо вирішив з’їсти.

Фото: Kanchana Wuttikrisakul | Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рейдерський захват аграрної компанії: поліція затримала 25 осіб
В Азовському морі зафіксували землетрус
На Вінниччині знайшли тіло солдата-контрактника
Вбивство бабусі у Харкові
У Харкові вбивця задушив бабусю і тиждень жив з її трупом
Вдарив ножем у стегно: у Києві чоловік, захищаючись, вбив знайомого
Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)
Відрізав голову і руки: у Дніпрі чоловік розчленив знайомого (18+)
Зірка серіалу Кухня збив людину
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка