Внаслідок аварії ескалатора в метро Рима перед матчем Рома – ЦСКА постраждали українці. Вони госпіталізовані в місцеву клініку.

Під час аварії ескалатора з футбольними вболівальниками матчу ЦСКА – Рома в Римі постраждали українці.

За даними МЗС, вони госпіталізовані в одну з місцевих клінік.

Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих.

Консул підтримує контакт із потерпілими та медперсоналом клініки.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, постраждало четверо українців, пише Укрправда.

Постраждалі отримали травми ніг. За попередніми даними, вони вже повинні бути виписані з лікарні.

Погорельцев зазначив, що попередньо, всі четверо українців уже 24 жовтня готові повернутися до Києва.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.

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Нагадаємо, в результаті аварії на ескалаторі метро в Римі постраждали 30 осіб.

Семеро з них у лікарні у важкому стані. Одна людина лишилася без ноги.