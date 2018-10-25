У Львові водій BMW протаранив автобус та разом з пасажиром втекли з місця ДТП.
Легковик їхав на великій швидкості, і на спуску його занесло на зустрічну смугу, повідомляє Варта1.
Водій громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, проте іномарка врізалась в автобус та дерево.
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На момент зіткнення в автобусі перебувало близько 50 осіб.
Водій BMW виліз через вікно та втік з місця події. Про постраждалих не повідомляється.
Пішки втік з місця ДТП: у Львові євробляхер протаранив автобус / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві п’яний водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку, яка переходила дорогу з батьком.
Фото: Варта1.
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