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Пішки втік з місця ДТП: у Львові євробляхер протаранив автобус

У Львові водій BMW протаранив автобус та разом з пасажиром втекли з місця ДТП.

Легковик їхав на великій швидкості, і на спуску його занесло на зустрічну смугу, повідомляє Варта1.

Водій громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, проте іномарка врізалась в автобус та дерево.

Читайте: Під Києвом Tesla влетіла в Skoda

На момент зіткнення в автобусі перебувало близько 50 осіб.

Водій BMW виліз через вікно та втік з місця події. Про постраждалих не повідомляється.

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Пішки втік з місця ДТП: у Львові євробляхер протаранив автобус / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві п’яний водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку, яка переходила дорогу з батьком.

Фото: Варта1.

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