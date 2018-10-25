Увечері 24 жовтня на вулиці Ромена Роллана у Києві п’яний водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку, яка переходила дорогу з батьком.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Очевидці подій стверджують, що водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку. П’яний водій спробував втекти з місця події, але в цей час на даху авто був батько дівчинки, який намагався витягнути винуватця з салону автомобіля.
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Власник Volkswagen провіз людину на даху і, через деякий час, зупинився. Бійку чоловіків вже рознімали перехожі.
В результаті аварії, дівчинку забрала швидка. Зараз вона знаходиться в лікарні.
До слова, в мережі з’явилося відео ДТП на проспекті Лесі Українки, під час якої автокран зніс 21 авто.
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