Увечері 24 жовтня на вулиці Ромена Роллана у Києві п’яний водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку, яка переходила дорогу з батьком.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Очевидці подій стверджують, що водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку. П’яний водій спробував втекти з місця події, але в цей час на даху авто був батько дівчинки, який намагався витягнути винуватця з салону автомобіля.

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Власник Volkswagen провіз людину на даху і, через деякий час, зупинився. Бійку чоловіків вже рознімали перехожі.

В результаті аварії, дівчинку забрала швидка. Зараз вона знаходиться в лікарні.

До слова, в мережі з’явилося відео ДТП на проспекті Лесі Українки, під час якої автокран зніс 21 авто.