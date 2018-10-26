У лідера “молодіжки” Радикальної партії Ігоря Бєлова струс мозку, перелами носу та щелепи.

У Києві невідомі побили керівника молодіжного крила Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Бєлова.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від фракції РПЛ Дмитро Лінько.

За словами нардепа, у потерпілого діагностували струс мозку, перелами носу та щелепи. Нападники чекали в під’їзді дому, де живе Бєлов. Після нападу вони вигукнули: “Останнє попередження”.

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Дмитро Лінько припустив, що напад пов’язаний із антикорупційною діяльністю “молодіжки” радикалів.

Нагадаємо, у Борисполі невідомі закинули гранату у вікно квартири лідера праворадикалів С14 Ігоря Луценка.