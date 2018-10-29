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Авіакатастрофа в Індонезії: знайшли тіла 6 загиблих

На місці авіакатастрофи Boeing-737 в Індонезії виявили тіла шести загиблих.

авіакатастрофа в Індонезії

Рятувальники знайшли в морі, недалеко від місця падіння Boeing-737, останки шести загиблих, повідомляє CNN з посиланням на главу Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.

За його словами, їх тіла передані у поліцейський госпіталь в Джакарті. Пошукова операція триває.

Читайте: В Індонезії впав літак: головне про катастрофу Boeing 737

Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилися 188 осіб. Всі загинули. Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

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