На місці авіакатастрофи Boeing-737 в Індонезії виявили тіла шести загиблих.
Рятувальники знайшли в морі, недалеко від місця падіння Boeing-737, останки шести загиблих, повідомляє CNN з посиланням на главу Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.
За його словами, їх тіла передані у поліцейський госпіталь в Джакарті. Пошукова операція триває.
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Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилися 188 осіб. Всі загинули. Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.
Фото: Sutopo Purwo Nugroho
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