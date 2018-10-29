В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. На борту знаходилися 188 осіб.

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг, злетів близько 6.30 ранку за місцевим часом.

Він зник із радарів приблизно через 13 хвилин після того, як залишив аеропорт, пише Reuters.

За даними Flightradar, літак спочатку рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ.

Траекторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.

– Спрямовані в прибережний район західній частині острова Ява кораблі та вертоліт виявили місце падіння, – повідомив представник національного Агентства з пошуку та порятунку Сінага.

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Рятувальники, які прибули на місце аварії, вже почали піднімати з моря уламки літака та речі пасажирів.

За даними місцевих ЗМІ, на борту літака було 188 осіб. У той же час міністр транспорту Індонезії заявив про 189 осіб, включно з двома немовлятами та членами екіпажу.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.