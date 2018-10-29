PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Індонезії розбився літак, на борту було майже 200 осіб/

В Індонезії розбився літак, на борту було майже 200 осіб

В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. На борту знаходилися 188 осіб.

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг, злетів близько 6.30 ранку за місцевим часом.

Він зник із радарів приблизно через 13 хвилин після того, як залишив аеропорт, пише Reuters.

За даними Flightradar, літак спочатку рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ.

Траекторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.

– Спрямовані в прибережний район західній частині острова Ява кораблі та вертоліт виявили місце падіння, – повідомив представник національного Агентства з пошуку та порятунку Сінага.

Читайте: Розбився вертоліт власника ФК Лестер

Рятувальники, які прибули на місце аварії, вже почали піднімати з моря уламки літака та речі пасажирів.

За даними місцевих ЗМІ, на борту літака було 188 осіб. У той же час міністр транспорту Індонезії заявив про 189 осіб, включно з двома немовлятами та членами екіпажу.

До слова, раніше в Росії військовий навчальний літак впав у воду під час тренувального польоту.

Фото: Thidarat Chetsuttayangkul/Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Проїзд не по 8 грн: в Індонезії квиток на автобус коштує 5 пластикових пляшок
Ernest Airlines
З Харкова запустять нові рейси в Італію – дата та ціна
Катастрофа Су-27: стало відомо ім’я загиблого американського пілота
Су-27
Знайдено чорний ящик винищувача Су-27
Катастрофа Су-27: правоохоронці назвали причини
У Вінницькій області зазнав аварії військовий літак, є жертви
Після цунамі та землетрусу: в Індонезії вивергається вулкан
Землетрус
Землетрус і цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до 832 осіб
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка