В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилося 188 осіб. Головні новини про катастрофу зібрали Факти ICTV.

В Індонезії розбився літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг.

Літак виконував рейс JT-610. Борт вилетів із Джакарти о 6.20 ранку за місцевим часом і повинен був приземлитися у місті Панкалпінанг о 7.20.

Зв’язок із лайнером був втрачений через 13 хвилин після того, як він залишив аеропорт.

We’re following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta. ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 октября 2018 г.

Перш ніж Boeing зник із радарів, пілоти просили в диспетчера дозволу повернутися в аеропорт вильоту.

Очевидці з буксира в порту Джакарти спостерігали, як літак впав у море.

Перші уламки лайнера виявили в 11 кілометрах від узбережжя Яви.

На місці аварії Boeing у Яванському морі знайдено паливний бак, що вибухнув. Сам корпус літака може перебувати на глибині 30-35 метрів.

На місці працюють катер, вертоліт і пошуково-рятувальний загін із 130 осіб. Рятувальники шукають затонулий літак.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90′ 361″ S – 107 derajat 06′ 618″ E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Пасажири лайнера

На борту літака летіли 181 пасажир, в тому числі двоє дітей і одне немовля, а також двоє пілотів і шестеро членів екіпажу.

Серед пасажирів було близько 20 чиновників із Мінфіну Індонезії.

За офіційною інформацією, в авіакатастрофі ніхто не вижив.

На місці пошуково-рятувальної операції виявлено тіло одного загиблого.

Представник Нацради щодо боротьби зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо також опублікував відео, де видно плаваючі уламки літака та нафтову пляму.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

На місці катастрофи знайшли рятувальні жилети, сидіння літака, навушники та мобільні телефони пасажирів.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу, повідомили в МЗС.

Що відомо про літак

Boeing 737 із реєстраційним номером PK-LQP авіакомпанія Lion Air використовувала з 13 серпня. Лайнер встиг налітати близько 800 годин.

Відомо, що під час попереднього рейсу з Балі в Джакарту у літака виникла технічна проблема, яка була усунена.

Компанія Boeing вже знає про трагедію і уважно стежить за розвитком ситуації.

У той же час глава Lion Air Едвард Сірано відмовився коментувати катастрофу та заявив, що перевізник збирає інформацію про рейс.

Lion Air – найбільший лоукостер в Індонезії. Він виконує внутрішні рейси, а також літає за декількома маршрутами в Австралію, Південно-Східну Азію і на Близький Схід.

До 2016 року авіаперевізнику заборонили польоти в європейському повітряному просторі через проблеми з безпекою і непрофесіоналізмом пілотів.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho/Twitter