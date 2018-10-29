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В Індонезії впав літак: головне про катастрофу Boeing 737

В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилося 188 осіб. Головні новини про катастрофу зібрали Факти ICTV.

В Індонезії розбився літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг.

Літак виконував рейс JT-610. Борт вилетів із Джакарти о 6.20 ранку за місцевим часом і повинен був приземлитися у місті Панкалпінанг о 7.20.

Зв’язок із лайнером був втрачений через 13 хвилин після того, як він залишив аеропорт.

Перш ніж Boeing зник із радарів, пілоти просили в диспетчера дозволу повернутися в аеропорт вильоту.

Очевидці з буксира в порту Джакарти спостерігали, як літак впав у море.

Перші уламки лайнера виявили в 11 кілометрах від узбережжя Яви.

На місці аварії Boeing у Яванському морі знайдено паливний бак, що вибухнув. Сам корпус літака може перебувати на глибині 30-35 метрів.

На місці працюють катер, вертоліт і пошуково-рятувальний загін із 130 осіб. Рятувальники шукають затонулий літак.

Пасажири лайнера

На борту літака летіли 181 пасажир, в тому числі двоє дітей і одне немовля, а також двоє пілотів і шестеро членів екіпажу.

Серед пасажирів було близько 20 чиновників із Мінфіну Індонезії.

За офіційною інформацією, в авіакатастрофі ніхто не вижив.

На місці пошуково-рятувальної операції виявлено тіло одного загиблого.

Представник Нацради щодо боротьби зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо також опублікував відео, де видно плаваючі уламки літака та нафтову пляму.

На місці катастрофи знайшли рятувальні жилети, сидіння літака, навушники та мобільні телефони пасажирів.

Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу, повідомили в МЗС.

Що відомо про літак

Boeing 737 із реєстраційним номером PK-LQP авіакомпанія Lion Air використовувала з 13 серпня. Лайнер встиг налітати близько 800 годин.

Відомо, що під час попереднього рейсу з Балі в Джакарту у літака виникла технічна проблема, яка була усунена.

Компанія Boeing вже знає про трагедію і уважно стежить за розвитком ситуації.

У той же час глава Lion Air Едвард Сірано відмовився коментувати катастрофу та заявив, що перевізник збирає інформацію про рейс.

Lion Air – найбільший лоукостер в Індонезії. Він виконує внутрішні рейси, а також літає за декількома маршрутами в Австралію, Південно-Східну Азію і на Близький Схід.

До 2016 року авіаперевізнику заборонили польоти в європейському повітряному просторі через проблеми з безпекою і непрофесіоналізмом пілотів.

Фото: /Twitter

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