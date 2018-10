В Індонезії розбився літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг.

Літак виконував рейс JT-610. Борт вилетів із Джакарти о 6.20 ранку за місцевим часом і повинен був приземлитися у місті Панкалпінанг о 7.20.

Зв’язок із лайнером був втрачений через 13 хвилин після того, як він залишив аеропорт.

We’re following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.

