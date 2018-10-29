У Львові чоловік прострелив сам собі грудну клітку, перебуваючи в автомобілі біля власного будинку.
Очевидцем події стала дружина чоловіка, оскільки автомобіль був припаркований біля їхнього будинку, повідомляє Варта1.
Чоловік одним прострілом рушниці прострелив собі у грудну клітку. Куля одна, але розкололася і залишила дві наскрізні дірки в авто і одну вм’ятину.
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Самогубець не вижив після пострілу. Зараз на місці події працюють правоохоронці.
У Львові чоловік прострелив собі груди на очах у дружини / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині наслідок лобового зіткнення двох авто постраждала 12 річна дівчина.
Фото: Варта1
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