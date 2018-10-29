Опубліковано останнє селфі пасажирів Boeing 737, який впав 29 жовтня незабаром після вильоту з Джакарти.
Знімок з’явився У Telegram Радіо Комсомольська правда.
– Фото пасажирів індонезійського Boeing, надіслані за кілька хвилин до падіння, – йдеться в описі.
На фото видно, що люди у літаку сидять у масках.
ФОТО: t.me/radiokp
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Нагадаємо, що в Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. На борту знаходилися 188 осіб.
Фото: Sutopo Purwo Nugroho/Twitter
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