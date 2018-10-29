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За мить до смерті: останній знімок пасажирів із салону Boeing 737 Lion Air

Опубліковано останнє селфі пасажирів Boeing 737, який впав 29 жовтня незабаром після вильоту з Джакарти.

Знімок з’явився У Telegram Радіо Комсомольська правда.

– Фото пасажирів індонезійського Boeing, надіслані за кілька хвилин до падіння, – йдеться в описі.

На фото видно, що люди у літаку сидять у масках.

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ФОТО: t.me/radiokp

Читайте: В Індонезії впав літак: головне про катастрофу Boeing 737

Нагадаємо, що в Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. На борту знаходилися 188 осіб.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho/Twitter

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