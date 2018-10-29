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Заборона на носіння камуфляжу і військової форми: як покарають порушників

В Україні планують ввести заборону на носіння камуфляжу, щоб уберегти населення від шахраїв, які позиціонують себе як військові.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає грошове покарання за незаконне носіння військової форми з відзнаками і значно посилює покарання за незаконне носіння державних нагород, повідомляє Сегодня.

Один з авторів ідеї народний депутат Андрій Тетерук впевнений, що документ передбачає у першу чергу захист українських військовослужбовців.

– Ми бачимо спроби шахраїв бути схожими на військових, силовиків, які захищають країну. Аферисти переодягаються, надягають бойові нагороди, і використовують все це для отримання посад або матеріальної допомоги. Ми ж хочемо, щоб такі шахраї, такі асоціальні громадяни були покарані, – говорить він.

Так, законопроект передбачає штраф за незаконне носіння військової форми з відзнаками, і посилює покарання за нелегальне носіння державних нагород. З прийняттям закону штрафи можуть збільшити до 1700 – 3400 грн. Стежити за законністю повинна буде поліція.

До слова, зараз штраф за це досягає від 17 до 34 грн або усне попередження.

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ФотоDmytro Tolmachov/Dreamstime.com

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