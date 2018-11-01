В Індонезії дайвери підняли з дна чорний ящик літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що розбився 29 жовтня.

Помаранчевий бортовий самописець літака Boeing 737 витягли з мулу на дні Яванского моря, в 13 км від західного узбережжя Яви, повідомив новинному каналу Metro TV один з водолазів.

За його словами, чорний ящик не пошкоджений і піднятий на борт пошукового судна, передає DW.

Однак поки невідомо – це мовний чи параметричний самописець.

Знайти пристрій вдалося за допомогою дистанційно керованого підводного апарату.

Читайте: Авіакатастрофа в Індонезії: у Lion Air і раніше були проблеми з посадкою

До слова, Факти ICTV зібрали головне, що відомо про катастрофу літака компанії Lion Air.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho