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Авіакатастрофа в Індонезії: дайвери підняли чорний ящик Boeing 737

В Індонезії дайвери підняли з дна чорний ящик літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що розбився 29 жовтня.

авіакатастрофа в Індонезії

Помаранчевий бортовий самописець літака Boeing 737 витягли з мулу на дні Яванского моря, в 13 км від західного узбережжя Яви, повідомив новинному каналу Metro TV один з водолазів.

За його словами, чорний ящик не пошкоджений і піднятий на борт пошукового судна, передає DW.

Однак поки невідомо – це мовний чи параметричний самописець.

Знайти пристрій вдалося за допомогою дистанційно керованого підводного апарату.

Читайте: Авіакатастрофа в Індонезії: у Lion Air і раніше були проблеми з посадкою

До слова, Факти ICTV зібрали головне, що відомо про катастрофу літака компанії Lion Air.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

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