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У Херсоні мікроавтобус зніс огорожу і влетів у вітрину магазина

У Херсоні сьогодні вранці сталася ДТП за участю мікроавтобуса.

ДТП в Херсоні

У районі перехрестя вулиці Перекопської з Чорноморською в Херсоні фургон врізався у вітрину магазину, повідомляє Кherson.life.

На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції.

Відзначається, що перед тим, як врізатися в стіну п’ятиповерхового будинку, мікроавтобус зніс дорожню огорожу.

Читайте: Відмовили гальма: у Кривому Розі під час перегонів авто в’їхало у глядачів

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У Херсоні мікроавтобус зніс огорожу і влетів у вітрину магазина / 5 фотографий

Нещодавно у Києві євробляхер протаранив чотири авто, постраждала дитина.

Фото: Кherson.life

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