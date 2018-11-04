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Над Канадою зіткнулися два літаки, є загиблий

О 10.11 за місцевим часом в небі над Оттавою (Канада), зіткнулися два літаки. Одна людина загинула.

Про це повідомляє CBC News.

В результаті зіткнення один літак впав у поле.

Читайте: В аеропорту Нью-Йорка зіткнулися два літаки

Другий літак був направлений в аеропорт Оттави і йому вдалося вдало приземлився. У салоні літака знаходилися 2 людини.

Нагадаємо, в аеропорту Стамбула в Туреччині один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.

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