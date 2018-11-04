PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / П'яний водій "поклав" авто на дах перед посольством РФ у Києві/

П’яний водій “поклав” авто на дах перед посольством РФ у Києві

ДТП з перекиданням авто на дах сталася біля посольства РФ у Києві.

Автомобіль BMW рухався по Повітрофлотському проспекту, де навпроти російського посольства врізався у Chevrolet.

За свідчення очевидців, BMW їхав по зустрічній смузі, а потім почав перелаштовуватися в свою смугу, зачепивши інше авто, повідомляють Вартові.Еспресо.

Читайте: Смертельна ДТП у Китаї: зіткнулися 26 авто

Це зіткнення призвело до того, що BMW перекинувся. Поліцейські, що прибули на місце події, констатували, що водій був п’яним. Його витягнув із автомобіля свідок аварії.

До слова, на Шулявському шляхопроводі сталася потрійна ДТП, в результаті якої загинула людина.

Фото: espreso.tv

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Потрійна ДТП біля Шулявської: Smart мало не вилетів з моста
У Києві підліток повис на верхівці Північного моста
У Рівному під колесами п’яного водія загинула 16-річна дівчина
У Росії пасажирський потяг протаранив вантажівку: 15 постраждалих
Київ затвердив 3 головні туристичні маршрути
У Китаї автобус впав у річку
У Китаї автобус впав у річку через бійку водія з пасажиром
Лісовоз розчавив авто, інше – згоріло вщент: на Рівненщині сталася потрійна ДТП
ДТП у Києві: водій протаранив стовп, аби не в‘їхати у зупинку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка