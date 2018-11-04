ДТП з перекиданням авто на дах сталася біля посольства РФ у Києві.

Автомобіль BMW рухався по Повітрофлотському проспекту, де навпроти російського посольства врізався у Chevrolet.

За свідчення очевидців, BMW їхав по зустрічній смузі, а потім почав перелаштовуватися в свою смугу, зачепивши інше авто, повідомляють Вартові.Еспресо.

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Це зіткнення призвело до того, що BMW перекинувся. Поліцейські, що прибули на місце події, констатували, що водій був п’яним. Його витягнув із автомобіля свідок аварії.

До слова, на Шулявському шляхопроводі сталася потрійна ДТП, в результаті якої загинула людина.

Фото: espreso.tv