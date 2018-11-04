Через аварію Шулявський шляхопровід було повністю заблоковано як для проїзду автомобілів, так і для проїзду громадського транспорту.

У результаті потрійної ДТП на Шулявському шляхопроводі біля метро Шулявська постраждало двоє людей, рух на місці аварії було заблоковано, повідомляє Еспрессо.

Зіткнулися автомобілі в той момент, коли Opel Vectra Caravan виїхав на зустрічну смугу (їхав у сторону метро Дорогожичі) в той момент, коли там рухався Smart Fortwo. Від падіння з шляхопроводу Смарт врятував бар’єр. Від удару одна залізобетонна плита впала зі шляхопроводу.



Потрійна ДТП біля Шулявської: Smart мало не вилетів з моста / 2 фотографии

На цьому аварії не закінчилися і Opel, продовживши рух по зустрічній, в лобову зіткнувся ще і з Citroën Grand C4 Picasso.

Читайте: Смертельна ДТП у Китаї: зіткнулися 26 авто

У результаті ДТП постраждали двоє людей з Опеля.

Нагадаємо, в Києві водій, намагаючись об’їхати зупинку, врізався в стовп.

Фото: espreso.tv