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Побиття копа у Києві: суд виправдав скандального бізнесмена-боксера

Екс-віце-президента Федерації боксу Києва, бізнесмена Миколу Щура, підозрюваного у побитті патрульного поліцейського 2 січня 2017 року, суд визнав невинним.

Микола Щур

Довести факт вчинення злочину у суді не вдалося, повідомляє Слідство.Інфо.

У січні 2017 року серед ночі Микола Щур приїхав до Оболонського райвідділку поліції, аби визволити подругу, яку затримали за керування авто напідпитку. Він лаявся, погрожував патрульним, а коли його попросили вийти – вдарив одного з поліцейських.

Тоді постраждалий патрульний Анатолій Денискін подав позов до суду.

У лютому того ж року суд обрав Щуру запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Проте це не зупинило скандального бізнесмена – 26 жовтня біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва він побив двох киян, одному з них прострелив ногу та втік на авто. Згодом його затримали, але суд не взяв чоловіка під варту, а залишив під нічним домашнім арештом.

Фото: скрін відео Громадське

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