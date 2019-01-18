Під час аварії на Харківщині загинули дві людини, ще одну госпіталізували.
В ДТП на Харківщині в Богодухівському районі загинули двоє пенсіонерів, ще одна людина отримала травми.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.
Аварія сталась на трасі Харків-Охтирка.
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За попередніми даними, водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Газель.
На місці аварії загинули двоє пенсіонерів. Одному з них було 82 роки, особа і вік іншого встановлюється.
68-річного водія ВАЗу доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та забоями.
Раніше Факти ICTV писали про смертельну ДТП у Запоріжжі, де водій під наркотиками збив жінку.
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