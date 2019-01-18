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У ДТП на Харківщині загинуло двоє пенсіонерів

Під час аварії на Харківщині загинули дві людини, ще одну госпіталізували.

У ДТП на Харківщині загинуло двоє пенсіонерів

В ДТП на Харківщині в Богодухівському районі загинули двоє пенсіонерів, ще одна людина отримала травми.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.

Аварія сталась на трасі Харків-Охтирка.

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За попередніми даними, водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Газель.

На місці аварії загинули двоє пенсіонерів. Одному з них було 82 роки, особа і вік іншого встановлюється.

68-річного водія ВАЗу доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та забоями.

Раніше Факти ICTV писали про смертельну ДТП у Запоріжжі, де водій під наркотиками збив жінку.

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